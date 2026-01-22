La marina polacca esce dall’ombra Cosa prevede il piano di riarmo navale di Varsavia

La marina polacca sta attraversando una fase di rinnovamento, segnando un passo importante nella sua storia. Con il piano di riarmo navale, Varsavia mira a rafforzare la propria capacità militare nel Mar Baltico, rispondendo alle crescenti sfide della regione. Questo processo di modernizzazione rappresenta un cambiamento significativo rispetto al passato, evidenziando l’importanza strategica di una forza navale più efficiente e all’avanguardia.

Sicuramente non si può dire che, almeno fino ad ora, la Polonia sia stata una potenza navale. Ma le cose sembrano destinate a cambiare, considerando come Varsavia stia avviando la più profonda modernizzazione della propria marina militare dalla fine della Guerra fredda nel tentativo di colmare decenni di scarsa attenzione verso questa branca, al fine di rispondere alla crescente assertività della Russia nel Mar Baltico. Il fulcro di questo rilancio è rappresentato da un ambizioso programma di acquisizioni navali. La Polonia ha infatti avviato la costruzione di tre nuove fregate presso il cantiere di Gdynia, città in cui è anche basata la flotta polacca. 🔗 Leggi su Formiche.net

