Il 25 gennaio, al Teatro Dovizi di Arezzo, va in scena

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Un fine settimana tutto da vivere tra letture animate e spettacoli dal vivo, tra biblioteche che diventano palcoscenici e teatri che si trasformano in luoghi di immaginazione condivisa. Sabato 24 e domenica 25 gennaio il Casentino si accende con tre appuntamenti pensati sia per il pubblico dei più giovani che per gli adulti, il tutto per la direzione artistica di Nata Teatro. Si parte sabato 24 gennaio alle ore 16.00 con il ciclo di letture animate “Lettura che passione” dirette da Nata Teatro in collaborazione con la Biblioteca G. Giovannini di Bibbiena. La lettura di questa settimana ha come titolo "STORIE DA SUONARE” ed è a cura degli attori e delle attrici di Nata Teatro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Mandragola al Teatro Dovizi il 25 gennaio

Leggi anche: Teatro Dovizi. La stagione di Bibbiena al via

Uomini dalle stelle. Sandokan al teatro DoviziAl Teatro Dovizi di Bibbiena, la stagione 2025-26 si apre con una nuova rassegna:

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Maschere, beffe e risate: La Mandragola di Machiavelli rivive a teatro; Novafeltria: al Teatro Sociale va in scena La Mandragola di Niccolò Machiavelli con la compagnia Stivalaccio Teatro; Teatro: Machiavellica Mandragola; Le Corna tornano a teatro: risate e satira a Mogoro.

La «Mandragola» di Machiavelli incontra la commedia dell’arteIl Teatro Sociale di Novafeltria ospita una versione della «Mandragola» con elementi della commedia dell’arte nel capolavoro di Machiavelli. elzevir.it

La Mandragola: Stivalaccio Teatro porta a Novafeltria la commedia perfettaVenerdì 16 gennaio alle ore 21, al Teatro Sociale di Novafeltria arriva in scena La Mandragola, uno dei capolavori della letteratura teatrale italiana, riletta e reinventata da Stivalaccio Teatro attr ... altarimini.it

LA MANDRAGOLA: Machiavelli e la Commedia dell'Arte, un Capolavoro Senza Tempo! Teatro Sociale Novafeltria, Novafeltria (RN), Emilia-Romagna 16 Gennaio 2026 21:00 Rivivi "La Mandragola" attraverso il grande gioco della Commedia d - facebook.com facebook