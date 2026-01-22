È stato pubblicato il nuovo report sul gioco d’azzardo nell’Unione del Sorbara, con particolare attenzione alla crescente diffusione del gioco online. Nel 2024, si registra un aumento del 77% nelle scommesse a Nonantola, evidenziando l’espansione delle piattaforme digitali. L’analisi fornisce dati e approfondimenti utili per comprendere le tendenze attuali e le implicazioni del fenomeno.

Presentato l’ultimo report sul gioco d’azzardo nell’ Unione del Sorbara, un’analisi dettagliata del fenomeno riferita al 2024. Il documento, realizzato da Federconsumatori Modena e promosso dall’Unione del Sorbara con il sostegno della Regione e il patrocinio dell’Azienda sanitaria, restituisce un quadro in forte evoluzione, segnato soprattutto dall’avanzata dell’ azzardo online. Tra il 2019 e il 2024 il volume complessivo delle giocate è passato da 102,6 milioni a una stima compresa tra 155 e 157 milioni di euro, con un aumento superiore al 50%. Una crescita concentrata quasi interamente nel canale online, che in sei anni è salito da 31,6 a 94,8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ludopatia vola online. Nonantola, + 77% di scommesse

Leggi anche: Dalle guerre, al bullismo fino alla ludopatia, il Vescovo: "Attenzione ai centri scommesse troppo vicini alle scuole"

Leggi anche: Casinò Blockchain: La Rivoluzione della Trasparenza nelle Scommesse Online

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

A TEATRO PER RICEVERE TANTI BACI DELLA BUONANOTTE Domenica è in programma KISS, un nuovo spettacolo della rassegna Il Granaio dei Sogni! Una favola delicata e poetica, sulla bellezza delle storie che possono nascere in ogni dove, anche facebook