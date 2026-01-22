La Lube fa la voce grossa in Polonia Varsavia asfaltata e vetta nel girone
La Cucine Lube Civitanova si impone con autorità a Varsavia, conquistando una vittoria per 3-0 contro Projekt. La squadra italiana dimostra solidità e determinazione, consolidando la prima posizione nel girone. Un risultato importante che conferma il buon stato di forma e la competitività del team in questa fase della competizione.
Projekt Varsavia 0 Cucine Lube Civitanova 3 PROJEKT: Firlej 2, Klos 2, Tillie 7, Semeniuk 7, Bednorz 9, Weber 2, Wojtaszek (L), Gomulka 7, Kozlowski, Koppers 1, Firszt. N.E. Kochanowski, Olenderek, Strulak. All. Tiilikanen. CUCINE LUBE CIVITANOVA: D’heer 4, Gargiulo 5, Loeppky 10, Boninfante 2, Nikolov 19, Bottolo 12, Balaso (L), Kukartsev, Orduna. N.E. Bisotto, Podrascanin, Duflos-Rossi, Tenorio. All. Medei. Arbitri: Ewald (GER) e Goncalves (POR). Parziali: 18-25 (24’), 21-25 (28’), 24-26 (30’). Note: Projekt battute sbagliate 17, ace 5, muri 3, ricezione 42% (perfetta 22%), attacco 41%; Lube bs 19, ace 4, muri 7, 49% (22%), 51%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
