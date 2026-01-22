la lista vannacci e il sovranismo italiano messo in crisi dal trumpismo imperiale

La lista Vannacci e il sovranismo italiano sembrano attraversare una fase di difficoltà, influenzata dai cambiamenti globali e dal cosiddetto trumpismo imperiale. Questi temi, importanti per il panorama politico nazionale, sono raramente approfonditi nei principali media italiani come il TG1 e la Rai. Un’attenzione che suggerisce come la destra possa trovarsi in una fase di incertezza e trasformazione, con rischi di smottamenti politici in vista.

Non ne sentiamo parlare al TG1 e, in generale, alla Rai: ma la destra non sta bene. Rischia di smottare. Un sassetto, poi un altro e un altro ancora: la terra trema. Piccoli bradisismi, e sarà sempre peggio in vista delle elezioni. L’epicentro non è difficile da localizzare: la Lega. Il fenomeno sismico ha un nome e un cognome, quello di Roberto Vannacci. Il timore che il generale presenti una sua lista fuori dal centrodestra suggerisce agli strateghi della coalizione meloniana di fissare lo sbarramento al quattro per cento, mentre sinora si era parlato del tre, una soglia abbordabile per Carlo Calenda, e dunque di gran disturbo al campo largo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Il fattore Vannacci sul centrodestra italianoIl fattore Vannacci rappresenta una questione significativa per il centrodestra italiano, al di là delle dinamiche referendarie.

