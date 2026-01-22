la lagarde non tollera critiche al suo operato e se ne va stizzita

Durante il Forum di Davos, Christine Lagarde, governatrice della Banca centrale europea, ha abbandonato anticipatamente una cena di gala. La decisione è stata presa in risposta alle critiche rivolte dal segretario al Commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick, riguardo alle politiche economiche dell’UE. Questo episodio evidenzia le tensioni tra le istituzioni europee e gli interlocutori internazionali nel contesto delle politiche economiche globali.

Al Forum di Davos il governatore della Bce ha lasciato anzitempo la cena di gala, offesa dalle parole del segretario al Commercio Usa, Howard Lutnick, che aveva criticato duramente le scelte economiche e politiche adottate dall'Ue negli ultimi anni. La cena di martedì sera al World economic forum di Davos, in Svizzera, deve essere andata di traverso alla presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde che ha lasciato frettolosamente l’evento di gala. A far alzare da tavola la numero uno della Bce sono state le parole del segretario statunitense al Commercio Howard Lutnick che ha sparato a zero sul Vecchio Continente e il suo sistema economico, definito come «sempre meno competitivo» sullo scenario globale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info

Alta tensione alla cena di gala: Lagarde se ne va dopo le critiche del falco Usa Lutnick all’EuropaDurante una cena di gala, il segretario al Commercio degli Stati Uniti ha rivolto critiche all’Europa, provocando l’uscita di Christine Lagarde, presidente della BCE.

Davos, Trump attacca l'Europa: «Non va nella direzione giusta, è irriconoscibile». Tensioni alla cena di gala, Lagarde se ne vaDurante il Forum di Davos, il presidente degli Stati Uniti ha criticato l’Europa, definendola “irriconoscibile” e sottolineando le tensioni emerse anche durante la cena di gala, con Lagarde che si è allontanata.

