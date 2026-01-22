Nella giornata di Champions League, Juventus conquista una vittoria che garantisce il pass ai playoff, mentre l’Atalanta perde contro l’Athletic Bilbao. La serata si inserisce in un contesto più ampio che ha visto l’Inter perdere contro l’Arsenal e il Napoli pareggiare con il Copenhagen, evidenziando le diverse performance delle squadre italiane nel torneo europeo.

Una vittoria e una sconfitta per le squadre italiane nella serata della Champions League di calcio, dopo che ieri l’Inter aveva perso contro l’Arsenal e il Napoli aveva pareggiato con il Copenhagen. La Juventus ha avuto la meglio sul Benfica per 2-0 di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium grazie ai gol di Thuram al 55? e McKennie al 64?, ottenendo la seconda vittoria consecutiva in Europa e salendo al 15mo posto in classifica con 12 punti all’attivo, garantendosi così la qualificazione ai playoff. L’Atalanta ha invece perso tra le mura amiche contro l’Athletic Bilbao per 3-2: i neroazzurri sono passati in vantaggio al 16? con Scamacca, ma nella ripresa gli spagnoli si sono scatenati con le reti di Guruzeta al 58?, Serrano al 70? e Navarro al 74?, poi all’88mo minuto Krstovic ha accorciato le distanze. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Juventus vince in Champions League e si garantisce i playoff, Atalanta ko con l’Athletic Bilbao

Atalanta ko in casa: l'Athletic Bilbao vince 3-2 e complica la ChampionsL'Atalanta ha subito una sconfitta casalinga contro l'Athletic Bilbao, con il risultato di 3-2.

Diretta gol Champions League: Juventus Benfica 2-0, Atalanta Athletic Bilbao 2-3Segui in tempo reale tutti i risultati della settima giornata di Champions League, con aggiornamenti su Juventus-Benfica 2-0 e Atalanta-Athletic Bilbao 2-3.

