La Juventus vince e ipoteca i playoff l’Atalanta cade in casa e spreca una chance | la situazione delle italiane in Champions League e la nuova classifica

Nella quarta giornata di Champions League, la Juventus si mantiene in corsa per i playoff grazie a una vittoria importante. L’Atalanta, invece, perde in casa e compromette le possibilità di qualificazione. Le italiane stanno attraversando un momento di consolidamento e sfide, con la classifica che si definisce dopo questa fase iniziale. Ecco un aggiornamento sulla situazione delle squadre italiane nel torneo europeo.

Rischia e subisce per 45 minuti. Ma in questo turno di Champions League la Juventus è l’unica italiana a vincere. E grazie al 2-0 contro il Benfica si qualifica aritmeticamente (almeno) per i playoff. L’Atalanta, invece, si fa rimontare in casa dall’Athletic Club (2-3) e ora non è più padrona del proprio destino per un posto tra le migliori 8. Juventus, effetto McKennie. Dal suo esordio con la Juventus nessun giocatore ha segnato più gol in Europa con i bianconeri rispetto a Weston McKennie. Dopo 45 minuti sofferti in cui le occasioni avversarie non mancano, Thuram apre la gara e l’americano dà la spallata decisiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le gare di mercoledì: vince la Juve, crolla l'AtalantaI bianconeri si sbloccano nel secondo tempo, quando l'Atalanta si arrende a tre gol dell'Athletic. Vincono Liverpool, Bayern e Barcellona. it.uefa.com

Champions: vince la Juve, cade l'AtalantaAllo 'Stadium' Juve pericolosa in avvio con Yildiz. Di Gregorio salva su Sudakov. Chance per Pavlidis e McKennie prima dell'1-0 di Thuram in percussione (55'). McKennie scambia con David e raddoppia ... rainews.it

Neschio. . VINCE SPALLETTONE BLACKOUT DEA JUVE-BENFICA 2-0 e ATALANTA-ATHLETIC 2-3 0:00 - Intro 2:40 - Juventus-Benfica 2-0 7:45 - Atalanta-Athletic Club 2-3 Seguimi anche sui miei social: Instagram https://www.instagram.com/nes - facebook.com facebook

LA JUVENTUS VINCE E SI QUALIFICA AI PLAY-OFF La squadra di Luciano Spalletti segna 2 gol nel giro di 10 minuti nel 2° tempo e si porta a casa la gara contro il Benfica di José Mourinho. A 10 minuti dal 90' i portoghesi sprecano un rigore causato da x.com