La Juve sorride ma per l' Italia è una Champions di delusioni

Nella 7ª giornata della fase a gironi della Champions League, la Juventus si è distinta come l’unica italiana a conquistare i tre punti. Mentre i risultati del torneo continuano a portare delusione per l’Italia, la squadra di Spalletti ha dato segnali di miglioramento, seppur senza cambiare il quadro generale. Questi esiti evidenziano le sfide e le speranze delle compagini italiane nella più prestigiosa competizione continentale.

Ci ha salvato la Juve. Che ha faticato per un tempo, poi finalmente ha accelerato e segnato due gol, ha concesso a Mourinho l'occasione di tornare in partita (il goleador Pavlidis è incappato in un'esecuzione del rigore sfortunata e grottesca) ma ha comunque vinto. E questo serviva: vincere. Spalletti ce l'ha fatta, al contrario delle altre tre nostre squadre di Champions: Inter e Atalanta sono cadute in casa, il Napoli è tornato da Copenaghen con un pareggio che - per le modalità con le quali è arrivato - è quasi peggio di una sconfitta. Ora la nostra Champions è un guazzabuglio, un viaggio con poche certezze, in attesa dell'ultima decisiva giornata di mercoledì.

Champions, sorride la Juve: 2-0 al Pafos. Mourinho trafigge il NapoliLa Juventus torna a sorridere in Champions League con una vittoria convincente per 2-0 contro il Pafos, grazie ai gol di McKennie e David nel secondo tempo.

