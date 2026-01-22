Il mio Sì al Referendum deriva da un’analisi approfondita del sistema di giustizia e delle dinamiche di potere che lo influenzano. Con una consapevolezza delle criticità e delle modalità di gestione, desidero sostenere un cambiamento che favorisca un funzionamento più trasparente ed equo, distinguendosi da logiche oligarchiche e correntizie che spesso limitano l’efficacia e la credibilità delle istituzioni.

Il mio SI al Referendum nasce da una conoscenza interna del sistema e del funzionamento condizionato gestionale del sistema Giustizia. È una presa di posizione maturata non per appartenenza ideologica ma per esperienza diretta. Il referendum sulla giustizia rappresenta un passaggio decisivo per ricostruire fiducia e credibilità, perché l'abbrivio di gloria generato negli anni che furono è stato, in alcuni casi, vanificato da comportamenti che hanno instillato tanti dubbi nei cittadini. Il punto di partenza è la centralità del cittadino nel processo, quest'ultimo deve tornare al centro e percepire davvero l'equidistanza tra le parti in Aula, un obiettivo che passa anche dal riconoscimento pieno del ruolo e del rispetto in Aula degli Avvocati, questi ultimi, troppo spesso, non messi nelle condizioni migliori di esercitare il proprio delicato ruolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La guerra oligarchica a favore delle correnti

Leggi anche: Ha appena 28 anni e sarà la prima first lady newyorkese della Gen Z. Le sue illustrazioni a favore delle donne, contro la guerra a Gaza e in Sudan

Leggi anche: Colleferro. Serata solidale a favore della Palestina nella Sala A. Ripari. Raccolta fondi a favore delle famiglie palestinesi ospitate nel nostro territorio

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

L'importanza di organizzare il denaro in conti separati

Argomenti discussi: Wirtschaftsanalyse Ukraine | Korruption im Krieg: Wie die Ukraine zwischen Reformdruck und alten Machtstrukturen gefangen bleibt - Xpert.Digital; Cipro, la misteriosa scomparsa di un oligarca russo e la morte del capitano del servizio militare Gru; Muore una spia russa e sparisce un oligarca inviso a Mosca: giallo a Cipro; La guerra nucleare dell'oligarchia degli idioti.

L’ex ceo di Uralkali Baumgertner, gigante russo del potassio, è scomparso a Cipro, mentre il giorno dopo è stato trovato morto “suicida” un alto funzionario dell’ambasciata russa a Nicosia: si allunga la lista di decessi “accidentali” dopo l’inizio della guerra in U - facebook.com facebook