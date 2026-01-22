la groenlandia diffonde un opuscolo di consigli in caso di crisi

Il governo della Groenlandia ha pubblicato un opuscolo con consigli pratici in caso di crisi, offrendo indicazioni utili per la popolazione. Recentemente, nel suo intervento al Forum di Davos, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha escluso l’utilizzo della forza per annettere l’isola, suscitando un senso di sollievo tra le autorità locali. La comunicazione mira a garantire sicurezza e preparazione in un contesto di sensibilità internazionale.

Il governo autonomo della Groenlandia esprime sollievo dopo che, nel suo discorso al Forum di Davos, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha escluso l’uso della forza per acquisire l’isola artica del regno di Danimarca. Ma al contempo non abbassa la guardia. Proprio mentre l’inquilino della Casa bianca si rivolgeva al World Economic Forum riunito in Svizzera, l’amministrazione del territorio autonomo danese presentava infatti un nuovo manuale che offre consigli alla popolazione in caso di “crisi”. “La pubblicazione dell’opuscolo con consigli pratici e semplici per le famiglie non è un segnale di imminenza di una crisi”, ha dichiarato il ministro della Pesca, della Caccia, dell’Agricoltura, dell’Ambiente e dell’Autosufficienza groenlandese, Peter Borg, durante una conferenza stampa tenuta ieri a Nuuk, capitale dell’isola artica. 🔗 Leggi su Tpi.it

La Groenlandia diffonde un opuscolo con consigli di sopravvivenza: "Contanti, torcia e armi da caccia"La Groenlandia ha pubblicato un opuscolo con consigli pratici per affrontare situazioni di emergenza.

Groenlandia, cosa fare in caso di attacco? Ecco l'opuscolo anti-crisi: "Tre litri d'acqua, barbecue e armi da caccia"In Groenlandia, il governo ha distribuito un opuscolo per prepararsi a situazioni di emergenza, incluso un possibile attacco.

La Groenlandia ha davvero un problema di difesa

