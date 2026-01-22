La giunta Leccese e l' ipotesi ' tagliando' Avs | Qualcosa nella macchina comunale si è inceppato è ora di parlare di temi e soluzioni
La giunta Leccese si trova al centro di un dibattito sulle criticità della macchina comunale. Gano Cataldo, segretario di Sinistra Italiana-Avs, invita a confrontarsi sui temi concreti e sulle possibili soluzioni, evidenziando la necessità di un’analisi approfondita per superare gli ostacoli attuali e rilanciare l’azione amministrativa della città.
"Cosa succede in città?". A lanciare la domanda è Gano Cataldo, segretario cittadino di Sinistra Italiana-Avs. In una nota, Cataldo, a elezioni regionali ormai archiviate, sollecita una riflessione sulla situazione politica e amministrativa del capoluogo. In cui, in queste settimane, l'attenzione.🔗 Leggi su Baritoday.it
Su proposta del sindaco Vito Leccese, la giunta ha approvato ieri l’impiego delle economie di spesa rivenienti dalla rideterminazione del quadro economico con cui è stato finanziato il lotto principale n. 6 di Bari Costasud, al fine di consentire la realizzazione - facebook.com facebook
