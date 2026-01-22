L’incertezza geopolitica influisce sui principali mercati europei, con Parigi più vulnerabile e Berlino in bilico. Le tensioni legate alle ambizioni di Donald Trump sulla Groenlandia hanno rallentato l’avvio positivo di Cac 40 e Dax, evidenziando le fragilità delle economie legate alla domanda estera di lusso e alle dinamiche globali. Un quadro che richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere i possibili sviluppi.

Le mire di Donald Trump sulla Groenlandia frenano l’inizio anno positivo di Cac 40 e Dax. La minaccia di nuovi dazi svela la dipendenza francese dalla domanda estera di lusso e semina dubbi sulla prevista svolta tedesca. Non c’è pace nell’ultima settimana per i listini europei e, più di tutti, per quelli francesi e tedeschi. Dopo un avvio d’anno che aveva rimesso benzina sulle aspettative, con Cac40 e Dax capaci di aggiornare i massimi storici solo poche settimane fa, la traiettoria si è improvvisamente inclinata. Il catalizzatore è politico, ma l’impatto è da manuale di microstruttura: ritorna la volatilità da «headline risk», quella che sposta il pricing in modo non lineare perché colpisce contemporaneamente flussi, sentiment e premi per il rischio. 🔗 Leggi su Laverita.info

In un contesto internazionale segnato da tensioni e sfide crescenti, le recenti dichiarazioni di Donald Trump evidenziano le fragilità dei leader europei, accusati di essere deboli e troppo attenti alla correttezza politica.

