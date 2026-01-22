La forza di Harry si abbatte sulla costa salentina

Il passaggio del vortice Harry sulla costa salentina ha portato condizioni meteorologiche avverse nella regione. Fernando Potenza ha catturato alcuni momenti di questo evento naturale, che avrà ripercussioni sulla zona. LeccePrima vuole offrire ai propri lettori un’informazione precisa e tempestiva su quanto accaduto, attraverso questa rubrica dedicata alle principali situazioni meteorologiche che interessano il territorio.

Il ciclone Harry si abbatte sul Catanese: la camminata tra danni e detriti a Mascali – VideoIl ciclone Harry ha causato ingenti danni lungo la costa catanese, in particolare a Mascali.

Onde da 10 metri invadono la Sicilia: il ciclone Harry semina panico sulla costa ionicaIl ciclone Harry ha colpito la costa ionica siciliana, portando onde di circa 10 metri e forti mareggiate.

Maltempo Sicilia, allerta meteo rossa anche a Ragusa: la forza del ciclone Harry fa pauraMaltempo, allerta meteo rossa anche a Ragusa: Il Ciclone Harry fa paura. Il bollettino shock per il 20 gennaio ... quotidianodiragusa.it

La forza dei Ciclopi contro il ciclone ma vince la dignitàPolifemo ha scagliato l’ultimo masso, poi se n’è andato. Ma stavolta non era un mito, si chiamava Harry. Un ciclone con il nome da principe e i modi da barbaro che ha trasformato la Riviera dei ... lasicilia.it

Il ciclone Harry ci ricorda che il mare non è solo bellezza. È forza della Natura. E da oggi la mia terra purtroppo ne porta i segni. - #sicily #wave #harry #messina #santateresadiriva - facebook.com facebook

Con l'intensificarsi della forza del ciclone Harry, forti piogge e raffiche di vento stanno interessando diversi settori della Sicilia, Sardegna e Calabria. Nessun miglioramento prima di giovedì. x.com