La Formula E diventa B Corp a Davos | prima serie sportiva certificata

La Formula E ottiene la certificazione B Corp a Davos, diventando la prima serie sportiva ad ottenere questo riconoscimento internazionale. Questa certificazione evidenzia l’impegno del campionato di monoposto elettriche in ambito sociale e ambientale, rafforzando la sua posizione come esempio di sostenibilità nel mondo dello sport. La stagione 12 prosegue nel suo percorso, confermando l’importanza di pratiche responsabili e innovative.

La Formula E è il primo campionato sportivo al mondo a fregiarsi della certificazione B Corp, un riconoscimento che attesta il rispetto di standard elevati in ambito sociale, ambientale e di governance. L’annuncio è stato fatto durante il World Economic Forum Annual Meeting di Davos, in Svizzera, contesto che gli attribuisce un particolare significato: presentare questo risultato nella sede dove i grandi del pianeta discutono di economia, politica e sostenibilità globale segnala infatti la volontà della Formula E di eccellere anche al di fuori del perimetro sportivo. La certificazione B Corp viene assegnata alle organizzazioni che dimostrano, attraverso le verifiche indipendenti della no profit B Lab, di operare in modo responsabile verso lavoratori, comunità, ambiente e investitori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

