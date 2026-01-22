La Formula E ottiene la certificazione B Corp a Davos, diventando la prima serie sportiva ad ottenere questo riconoscimento internazionale. Questa certificazione evidenzia l’impegno del campionato di monoposto elettriche in ambito sociale e ambientale, rafforzando la sua posizione come esempio di sostenibilità nel mondo dello sport. La stagione 12 prosegue nel suo percorso, confermando l’importanza di pratiche responsabili e innovative.

La Formula E è il primo campionato sportivo al mondo a fregiarsi della certificazione B Corp, un riconoscimento che attesta il rispetto di standard elevati in ambito sociale, ambientale e di governance. L’annuncio è stato fatto durante il World Economic Forum Annual Meeting di Davos, in Svizzera, contesto che gli attribuisce un particolare significato: presentare questo risultato nella sede dove i grandi del pianeta discutono di economia, politica e sostenibilità globale segnala infatti la volontà della Formula E di eccellere anche al di fuori del perimetro sportivo. La certificazione B Corp viene assegnata alle organizzazioni che dimostrano, attraverso le verifiche indipendenti della no profit B Lab, di operare in modo responsabile verso lavoratori, comunità, ambiente e investitori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Formula E diventa B Corp a Davos: prima serie sportiva certificata

Trump e la gaffe a Davos, Groenlandia diventa IslandaDurante il suo intervento a Davos, Donald Trump ha commesso una serie di errori nel riferirsi alla Groenlandia, confondendola più volte con l'Islanda.

Trump e la gaffe a Davos: la Groenlandia diventa IslandaDurante il Forum economico di Davos, Donald Trump ha commesso un’inesattezza geografica, riferendosi alla Groenlandia come Islanda.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Formula E diventa il primo sport al mondo certificato B Corp; Formula 1: quando il motorsport diventa racconto; Formula E diventa il primo sport certificato B CORP; DS Automobiles diventa title partner del team francese di SailGP.

Formula E diventa il primo sport certificato B CORPMentre prosegue l’attesa per l’esordio delle monoposto GEN4, la Formula E ha raggiunto un altro grande traguardo, questa volta fuori dalle piste: la categoria, infatti, è diventata la prima nello spor ... formulapassion.it

Formula E, Citroen chiama Pourchaire per la sfida all'Hard Rock StadiumDopo il successo storico in Messico, il Citroën Racing Formula E Team affida a Théo Pourchaire i test di Miami per dominare l'inedito tracciato della Florida. affaritaliani.it

Doriane Pin segna un passo importante nella Formula 1: dopo aver vinto il titolo della F1 Academy, la giovane francese rompe il tabù femminile diventando Development Driver per il team Mercedes, aprendo nuove opportunità per le donne nel motorsport facebook