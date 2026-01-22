La fiamma olimpica in Canal Grande a bordo della storica Serenissima

La fiamma olimpica ha attraversato il Canal Grande a Venezia, a bordo delle imbarcazioni storiche Serenissima e Dodesona. Poco prima delle 18, i tedofori sono saliti a bordo per percorrere il tratto tra Rialto e Accademia, offrendo un momento di significato simbolico e tradizionale in una delle località più iconiche della città.

Poco prima delle 18 i tedofori sono saliti a bordo della storica Serenissima e della Dodesona, per attraversare il Canal Grande nel tratto compreso tra Rialto e Accademia. Ad accompagnarli nel tragitto acqueo, gondole e imbarcazioni delle remiere locali fino all'Arsenale.

