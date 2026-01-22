La fiamma olimpica arriva a Venezia la tappa del 22 gennaio

Il 22 gennaio, la fiamma olimpica dei Giochi di Milano-Cortina attraversa la zona occidentale della provincia di Venezia, segnando una tappa importante del percorso verso le Olimpiadi invernali. Questa fase rappresenta un momento simbolico di unione e di condivisione sportiva, coinvolgendo la comunità locale e sottolineando il legame tra Venezia e l’evento olimpico.

Giovedì 22 gennaio la fiamma olimpica di Milano-Cortina è in transito nel territorio della città metropolitana di Venezia, nella sua parte occidentale. Fino ad arrivare, come già accaduto nel 2006 (olimpiadi invernali di Torino) in piazza San Marco. L'itinerario si sviluppa prima nella Riviera.

