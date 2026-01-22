La fiaccola si è spostata a Venezia

La fiaccola olimpica ha lasciato la terraferma, spostandosi a Venezia. Dopo aver attraversato Mestre e Marghera, la torcia è partita poco prima delle 17 da piazzale Roma, proseguendo lungo Strada Nova in direzione di Rialto. Questa tappa rappresenta un momento importante nel percorso che celebra lo spirito olimpico, coinvolgendo simbolicamente la città e i suoi abitanti.

Dopo il passaggio in terraferma, tra Mestre e Marghera, la carovana si è trasferita a Venezia. La fiaccola olimpiaca è partita poco prima delle 17 da piazzale Roma, dirigendosi lungo Strada Nova verso Rialto. Anche qui l'accoglienza della gente è calorosa. Successivamente i tedofori procederanno.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv, Lepore: "Rischi di violenze e scontri, la partita di basket va spostata", Piantedosi: "Per noi si gioca"

“Devo capire se questa brutta cosa che ho, il tumore, si è ridotta un po’ o si è spostata. Sono un po’ vigliacca, perché non penso mai al futuro”: così Enrica BonaccortiEnrica Bonaccorti, ospite di Domenica In, ha condiviso con Mara Venier un aggiornamento sulla sua condizione di salute.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Rovereto Città della Pace accoglie la Fiamma Olimpica; La fiamma in città: da Viviani e Cecchini al balcone di Giulietta, all'abbraccio con Simeoni e Valbusa in Bra. Aziz e Maoz: Verona città della pace; Milano Cortina 2026, se la Fiamma olimpica oltre alla passione accende la polemica anche politica; La fiamma olimpica in Piemonte, la nostra maratona - Aggiornamento del 16 Gennaio delle ore 13:26.

Fiamma Olimpica, la fiaccola arriva in città: «Lo sport fa felice la gente»PADOVA - Prometeo lo rubò agli Dei per donarlo agli uomini: il fuoco, poi diventato olimpico, simbolo divino di pace, uguaglianza e unione ha illuminato ieri la città del Santo. ilgazzettino.it

''Io portai la fiaccola ai Giochi 2006, ero ubriaco e caddi in curva'', sulla polemica tedofori Corona all'attacco: Gli ex olimpionici dimenticati? Una vergognaTRENTO. Vent'anni fa ebbi l'onore, anche se non meritato, di portare la fiaccola olimpica e fare il tedoforo. L'ho portata qui con me stasera per fare una polemica.... Si è aperto così l'intervento ... ildolomiti.it

AAA. ATTENZIONE Visto il contemporaneo arrivo al porto di Torbole della Fiaccola Olimpica con tutto l'apparato di accompagnamento, per ragioni di sicurezza la Festa del broccolo di Torbole Figlio del vento, è stata in parte spostata dal Porto al Piazzale della - facebook.com facebook