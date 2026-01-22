La Fenice contesa | botta e risposta di fuoco tra Beatrice Venezi e i sindacati

La disputa tra Beatrice Venezi e i sindacati si incentrata sulle recenti dichiarazioni riguardanti il suo incarico al Teatro La Fenice di Venezia. La discussione riflette le tensioni nel mondo culturale e le diverse posizioni riguardo la gestione artistica e istituzionale. Questo scontro evidenzia le dinamiche interne di un importante teatro lirico italiano e le sfide di comunicazione tra artisti e rappresentanti del settore.

Non c’è tregua fra Beatrice Venezi e i sindacati che si sono sentiti colpiti dalle recenti parole della direttrice d’orchestra in relazione alle polemiche sul suo incarico al teatro La Fenice di Venezia dal prossimo ottobre. "Beatrice Venezi ha rilasciato dichiarazioni gravi e inappropriate, denigrando pubblicamente il ruolo dei sindacati e il lavoro delle maestranze. Inaccettabile che sia avvenuto al Teatro Verdi di Pisa, che da sempre ha visto la Cgil portare avanti in maniera costruttiva il proprio futuro, e che sia accolto in un clima che sembra legittimare una posizione di superiorità rispetto a chi lavora ogni giorno per il funzionamento del teatro". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

