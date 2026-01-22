La favola di Maestrelli agli Australian Open finisce con Djokovic | Non mi piace perdere ma è stato un grande punto di partenza

La favola di Maestrelli agli Australian Open si conclude con una sconfitta contro Novak Djokovic. Il giovane tennista italiano ha mostrato determinazione, anche se il risultato non è stato in suo favore. Djokovic, vincitore del match, ha commentato che, pur non apprezzando la sconfitta, considera questa esperienza un’importante occasione di crescita. Una sfida che lascia spazio a nuove motivazioni e a un percorso di miglioramento.

«A prescindere, perdere non mi piace mai». Anche se la sconfitta arriva contro un monumento del tennis mondiale come Novak Djokovic. Si è chiusa davanti al serbo la prima esperienza in uno Slam di Francesco Maestrelli, battuto sul palcoscenico prestigioso della Rod Laver Arena. Le parole di Maestrelli «È stata un’esperienza incredibile, ho cercato di dare tutto quello che avevo e credo di aver mostrato qualcosa di interessante» ha spiegato il 23enne pisano in conferenza stampa, come riportato da Supertennis. «Sono contento di quello che ho fatto, sicuramente lui mi ha mostrato le cose su cui devo ancora migliorare, ma è un buon punto di partenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Australian Open, favola Maestrelli: batte Atmane e al secondo turno affronterà DjokovicFrancesco Maestrelli, tennista italiano del ranking ATP 141, ha conquistato il passaggio al secondo turno dell’Australian Open 2026.

Australian Open: favola di Francesco Maestrelli, che supera il turno e si regala Djokovic. E scende in campo SinnerAll'Australian Open, Francesco Maestrelli supera Atmane, qualificandosi per il secondo turno e trovandosi di fronte a Novak Djokovic.

