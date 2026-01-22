La distruzione di lidi e ristoranti sulla ionica estate difficile per i lavoratori stagionali | appello Cgil

La recente distruzione di lidi e ristoranti sulla Ionica rappresenta un grave impatto per i lavoratori stagionali e le attività locali. La Cgil esprime preoccupazione per le conseguenze economiche e sociali di questa situazione, sottolineando l’urgenza di interventi immediati su infrastrutture, collegamenti e servizi. L’impegno resta rivolto a supportare la popolazione colpita e a garantire la ripresa delle attività in un contesto ancora difficile.

"Alla vicinanza verso la popolazione colpita, al personale e volontari impegnati per gestire l'emergenza e garantire la sicurezza, alla richiesta per intervenire immediatamente su infrastrutture, collegamenti e servizi, aggiungiamo grande preoccupazione per le attività distrutte", dichiara il. Il passaggio del ciclone Harry ha causato ingenti danni a diverse strutture lungo la costa messinese, con particolare impatto su ristoranti e lidi.

