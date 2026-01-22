La discesa strana alla stazione e il telefono staccato | Erik Tini è sparito nel nulla
Da martedì 20 gennaio, Erik Tini, 24 anni, è scomparso senza lasciare tracce. La sua famiglia è in apprensione, mentre le autorità e i familiari cercano di capire cosa sia accaduto. Non ci sono ancora dettagli sulla sua discesa alla stazione e il telefono è spento, alimentando l’incertezza sulla sua sorte. La speranza è di ricevere presto notizie che possano chiarire la vicenda.
Sono ore d’angoscia quelle che da martedì 20 gennaio sta vivendo la famiglia di Erik Tini, 24enne di cui non si hanno più notizie e per il quale è stato lanciato un appello accorato per il suo ritrovamento, anche sui canali di “Chi l’ha visto?”. Una scomparsa che tocca pure il Trentino: in.🔗 Leggi su Trentotoday.it
