La discesa strana alla stazione e il telefono staccato | Erik Tini è sparito nel nulla

Da martedì 20 gennaio, Erik Tini, 24 anni, è scomparso senza lasciare tracce. La sua famiglia è in apprensione, mentre le autorità e i familiari cercano di capire cosa sia accaduto. Non ci sono ancora dettagli sulla sua discesa alla stazione e il telefono è spento, alimentando l’incertezza sulla sua sorte. La speranza è di ricevere presto notizie che possano chiarire la vicenda.

