La dieta di Jalen Duren, giocatore dei Detroit Pistons, si distingue per l’assunzione quotidiana di circa mezzo chilo di uva. Questo regime alimentare contribuisce al suo benessere e alle sue prestazioni in campo. Con un’attenzione particolare all’alimentazione, Duren evidenzia l'importanza di scelte semplici ma efficaci per il mantenimento di un livello atletico elevato.

La dieta di Jalen Duren, centro titolare dei frizzanti Detroit Pistons, è fondamentale. Siamo al cospetto di un autentico prodigio atletico. Con i suoi 208 centimetri d’altezza, 113 chili di peso e una muscolatura scolpita, possiede un fisico da NBA fin da quando era poco più che un adolescente. Non a caso, al momento del debutto professionistico era il giocatore più giovane della lega: appena 18 anni. Quattro anni dopo, Duren sembra pronto per conquistare la sua prima convocazione all’ All-Star Game e attribuisce la crescita del proprio gioco a una serie di cambiamenti interiori. Grazie al suo nuovo approccio alla salute e al benessere, non stupisce che stia registrando la miglior media punti della carriera. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La dieta di Jalen Duren, cestista dei Detroit Pistons, che mangia mezzo chilo di uva al giorno

Leggi anche: NBA Freestyle | L’incredibile risalita dei Pistons con i giochi a due tra Cade Cunningham e Jalen Duren

Leggi anche: Nba, notte da dominio per Thunder e Pistons: show di Holmgren e Duren. Fontecchio decisivo per Miami

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: La dieta di Jalen Duren, cestista dei Detroit Pistons, che mangia mezzo chilo di uva al giorno.