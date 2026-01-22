La depressione si nasconde negli audio di WhatsApp l’IA scova i segnali

L'intelligenza artificiale si sta rivelando uno strumento utile per individuare segnali di depressione nelle registrazioni vocali di WhatsApp. Attraverso l’analisi automatizzata delle conversazioni, questa tecnologia può contribuire a identificare precocemente eventuali indicatori di disagio psicologico, offrendo un supporto innovativo nel monitoraggio della salute mentale.

(Adnkronos) – L'intelligenza artificiale può rivelarsi utile nel ruolo di 'sentinella' in grado di rilevare spie di depressione analizzando le registrazioni vocali di WhatsApp. A suggerirlo è uno studio pubblicato sulla rivista open access 'Plos Mental Health', che ha messo alla prova un nuovo Llm medico (Large language model).

