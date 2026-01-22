Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, continuerà a ricoprire la delega alla Sicurezza, come stabilito da un accordo tra i partiti della maggioranza. Per rafforzare l’azione in questo settore, Sala sarà affiancato da un criminologo. La decisione rientra in un processo di revisione delle deleghe della giunta comunale, volto a garantire un’attenzione più mirata alle problematiche di sicurezza urbana.

MILANO – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala (foto), manterrà la delega alla Sicurezza. E’ quanto emerge da un accordo tra i partiti della maggioranza e il primo cittadino, nell’ambito di una serie di modifiche delle deleghe della giunta. Alla Sicurezza, Sala sarà affiancato da una squadra di supporto, formata da tre persone, tra cui l’ex capo dei vigili Tullio Mastrangelo e da Roberto Cornelli, criminologo alla Statale ed ex segretario del Pd metropolitano. Come hanno chiesto i Verdi, poi, ci sarà anche un delegato o una delegata che si occuperà delle politiche giovanili, ma questa figura dovrebbe essere annunciata prossimamente. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - La delega alla Sicurezza resta a Sala, sarà affiancato da un criminologo

