la corsa al titolo ora parte la scatto finale

Oggi alle 14.30 si riuniscono i protagonisti della candidatura di Forlì e Cesena per la capitale della cultura 2028. In questa riunione si definiranno le ultime strategie prima della decisione finale, attesa entro il 27 marzo. Sono gli ultimi due mesi di preparazione prima di conoscere il risultato, che potrebbe segnare un nuovo capitolo per entrambe le città nel percorso verso il titolo.

L’ultimo capitolo, prima dell’epilogo – con l’happy end?– comincia oggi alle 14.30 con una riunione tra i protagonisti della partita di Forlì capitale della cultura, con la candidatura promossa insieme al comune di Cesena, per pianificare il lavoro degli ultimi due mesi, prima del verdetto atteso entro il 27 marzo che stabilirà chi tra le dieci finaliste sarà la città capitale della cultura 2028. Le più agguerrite antagoniste sono Ancona e Catania. Saranno presenti all’incontro Gianfranco Brunelli, coordinatore del comitato scientifico che sovrintende al progetto di candidatura, i sindaci Gian Luca Zattini di Forlì, Enzo Lattuca di Cesena, gli assessori alla cultura e la squadra di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

