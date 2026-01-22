La Corelli e il violino solista di Nicolò Grassi inaugurano la rassegna Itinerari Sonori
La Corelli inaugura il secondo capitolo del suo percorso musicale a Brisighella intitolato “Itinerari Sonori”, con un cartellone che trasforma i luoghi più suggestivi del borgo in grandi palcoscenici. Il tema scelto per la nuova stagione è “Il Viaggio”: un’esplorazione che attraversa geografie.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
