La Consob manda in frantumi le destre Tajani | Falsità dalla Lega

Lo scontro politico sulla nomina del presidente della Consob prosegue, evidenziando divisioni all’interno della maggioranza di governo. In questa fase, Forza Italia si distingue con dichiarazioni critiche, in particolare da parte di Antonio Tajani, che ha accusato la Lega di diffondere false informazioni. La vicenda riflette le tensioni in corso tra le forze di maggioranza e i loro rapporti con le istituzioni.

Lo scontro nella maggioranza continua. La nomina del presidente della Consob continua a spaccare le destre e a tornare all’attacco oggi è Forza Italia, con le dure accuse del vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani. Il leader azzurro va all’attacco della Lega sostenendo che è “falso” che ci sia stato un accordo di massima sul nome di Federico Freni prima del Consiglio dei ministri, come sostenuto ieri dal capogruppo leghista alla Camera, Riccardo Molinari. Consob, scontro aperto nella maggioranza: Tajani contro la Lega. Tajani va quindi all’attacco della Lega: “Nessuno mi ha mai parlato né di Freni né di Consob”, afferma sulla vicenda legata al successore di Paolo Savona. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Consob, destre spaccate sulle nomine: rinviata la scelta del presidenteLa Consob ha deciso di rinviare la nomina del nuovo presidente, evidenziando divisioni tra le forze politiche di destra.

Meloni “riflette” sul pacchetto sicurezza. Tajani e le mire ConsobIl governo italiano si confronta sulle questioni di sicurezza e regolamentazione finanziaria, con Meloni che richiede ulteriori approfondimenti.

