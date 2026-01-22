La confessione del marito | Ho ucciso io Federica Il pm | non ha chiarito tutto

Claudio Agostino Carlomagno, dopo tre giorni di silenzio nel carcere di Civitavecchia, ha confessato di aver ucciso Federica. Tuttavia, il pubblico ministero evidenzia che la confessione non ha chiarito tutti gli aspetti del caso. Restano ancora molte domande da chiarire sulla vicenda, mentre le autorità continuano le indagini per approfondire i dettagli della tragica vicenda.

Alla fine, confessa. Dopo tre giorni di silenzio nel carcere di Civitavecchia, Claudio Agostino Carlomagno vuota il sacco. È un fiume in piena e ammette di essere lui il colpevole del femminicidio di Anguillara Sabazia: "Sono stato io a uccidere Federica". Un’accettazione delle responsabilità davanti al gip che lo interroga per quasi cinque ore e, al termine, convalida il fermo. Non che ce ne fosse bisogno, visto il cumulo di prove a suo carico, ma l’ammissione permette di fare luce su alcuni punti (non tutti) ancora in ombra. Anzitutto il movente. Carlomagno spiega perché ha massacrato in modo tanto barbaro e spietato la moglie coetanea di 41 anni con ben 23 coltellate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Federica Terzullo: “Non siamo completamente soddisfatti, qualcosa non quadra nei tempi”, il Procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori sulla confessione del marito. “O c’è qualcun altro oppure ha preparato nei minimi particolari e realizzato in 40 minuti”. L’u facebook

Federica Terzullo: "L'ho uccisa per non perdere l'affidamento di mio figlio". Il movente del marito nella confessione al gip che ha convalidato il fermo. Avrebbe utilizzato un coltello e distrutto il telefono, riferisce Procuratore di Civitavecchia. Questa sera c'è #chil x.com