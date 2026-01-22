La club house con i vip 9mila euro per cena con cerimonia | i super pacchetti delle Olimpiadi

Le Olimpiadi offrono anche esperienze esclusive, come le “super pacchetti” che includono una cena con VIP e cerimonia. Per circa 9.000 euro, è possibile vivere un momento unico, gustando specialità della tradizione milanese e valtellinese in una location privilegiata ai Dazi, con vista sull’Arco della Pace e il braciere olimpico. Un’occasione di prestigio per chi desidera combinare sport, cultura e raffinatezza.

Sorseggiare un calice di vino - e non un bianco o un rosso qualunque - assaporando capolavori della tradizione culinaria milanese e valtellinese da una terrazza ai Dazi, a due passi dall'Arco della Pace, con vista sul braciere olimpico, prima di assistere a una gara. Non solo sport. A Milano le Olimpiadi offrono anche esperienze esclusive per chi vuole vivere i Giochi invernali tra lusso ed esclusività.

