La club house con i vip 4mila euro per cena con cerimonia | i super pacchetti delle Olimpiadi

Durante le Olimpiadi, sono disponibili pacchetti esclusivi che includono cene con ospiti VIP e cerimonie, a un costo di circa 4.000 euro. Questi 'super pacchetti' offrono un'esperienza raffinata, con menu di specialità milanesi e valtellinesi, e un’atmosfera privilegiata. La location, una terrazza ai Dazi vicino all'Arco della Pace, permette di godere di una vista unica sul braciere olimpico, creando un contesto elegante per vivere l’evento.

Sorseggiare un calice di vino - e non un bianco o un rosso qualunque - assaporando capolavori della tradizione culinaria milanese e valtellinese da una terrazza ai Dazi, a due passi dall'Arco della Pace, con vista sul braciere olimpico, prima di assistere a gara. Non solo sport.

