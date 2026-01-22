Il ministro Salvini ha commentato positivamente le infrastrutture cinesi, evidenziando come Pechino abbia realizzato ponti e sviluppato sistemi di trasporto senza l’intervento di sindacati o enti come il Tar e la Corte dei Conti. Contestualmente, si discute delle norme sul codice della strada e dei limiti di velocità nelle città, con attenzione alle infrastrutture ferroviarie e alle politiche di mobilità, affrontando temi di interesse pubblico e di gestione delle risorse.

Codice della strada, limite dei 30 chilometri orari nelle città (“no all’ideologia di chi fa la guerra a macchine e motorini”), treni e infrastrutture. Matteo Salvini ha rilasciato un’intervista a Massimiliano Ossini, a UnoMattina, su Rai1, toccando alcuni degli argomenti vicini al suo operato da ministro dei Trasporti e di cui si è occupato in più di tre anni di governo. “Siamo tra i Paesi Ue più avanti dal punto di vista della sicurezza e della sicurezza” ha detto rispetto alla mobilità su rotaia. Per poi aggiungere: “Sono andato in Cina dove i treni vanno a 400kmh, il ministro cinese mio omologo ha qualche difficoltà in meno a fare i ponti, le gallerie, lì non è che hai i sindacati, le opposizioni, la Corte dei conti, il Tar, se decide di farlo lo fanno e buonanotte”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La Cina costruisce ponti? Lì non hanno sindacati, Tar e Corte dei Conti. Fanno e buonanotte”: il ministro Salvini elogia Pechino

