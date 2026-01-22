La chiave dei sentimenti, volume curato da Valentina de Giovanni, affronta il tema delle emozioni offrendo un percorso di riflessione e approfondimento. Attraverso un progetto editoriale collettivo, il volume invita a esplorare come raccontare le emozioni con autenticità e rispetto. La presentazione si terrà sabato 31 gennaio 2026, alle ore 11:30, nel foyer del Teatro Diana di Napoli.

Come si raccontano le emozioni senza semplificarle? La chiave dei sentimenti, volume curato da Valentina de Giovanni, prova a rispondere a questa domanda attraverso un progetto editoriale corale che sarà presentato sabato 31 gennaio 2026, alle ore 11:30, nel foyer del Teatro Diana di Napoli. Pubblicato da Homo Scrivens, il libro nasce dall’idea che la parola possa diventare strumento di consapevolezza, cura e ascolto, capace di restituire dignità ai sentimenti spesso trascurati nel discorso pubblico. L’incontro vedrà la partecipazione della curatrice, della Dirigente Scolastica Immacolata Iadicicco e dell’editore Aldo Putignano, insieme a numerosi autori coinvolti nel progetto. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - La chiave dei sentimenti: parole che educano

Leggi anche: “La chiave dei sentimenti”: il nuovo volume di Valentina de Giovanni

Leggi anche: “La chiave dei sentimenti”: il nuovo volume di Valentina de Giovanni

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Episode 54: The Festive School: Prayer, Feasts, and the Recovery of Wonder

Argomenti discussi: Napoli, il Teatro Diana ospita la presentazione del volume La chiave dei sentimenti - Napoli Village -; È da oggi in libreria Piante: noi e loro. Biologia, simboli, sentimenti di una relazione speciale - Pikaia; Rosanna Lemma con il suo L’eco del passato recupera le parole dimenticate; Parole chiave e temi dominanti delle canzoni di Sanremo 2026.

Napoli, il Teatro Diana ospita la presentazione del volume La chiave dei sentimentiSabato 31 gennaio 2026, alle ore 11:30, il foyer del Teatro Diana di Napoli ospiterà la presentazione del volume La chiave dei sentimenti, a cura di ... napolivillage.com

RAI3: La Biblioteca dei sentimenti venerdì 16 gennaio alle 15:20RAI3: LA BIBLIOTECA DEI SENTIMENTI Conduce Maria Latella Faccia a faccia con Romina Power a La Biblioteca dei Sentimenti Viaggio a Collodi e un ... romadailynews.it

Napoli, il Teatro Diana ospita la presentazione del volume “La chiave dei sentimenti” Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 11:30, foyer del Teatro Diana di Napoli Vita Web Tv #Napoli #teatroDiana #presentazione #libro #eventi - facebook.com facebook

LIBRI - "La chiave dei sentimenti" di Valentina de Giovanni, la presentazione presso il foyer del Teatro Diana di Napoli ift.tt/8crKGV3 x.com