La cena dello scontro tra americani ed europei | non solo Lagarde anche altri 7 hanno lasciato la tavola

Durante una cena tra rappresentanti americani ed europei, si sono verificati momenti di tensione, con sette partecipanti che hanno lasciato il tavolo. La disputa è scaturita dall’intervento del ministro del Commercio, che ha espresso scetticismo sul Green Deal e criticato i ritardi dell’UE nell’intelligenza artificiale, alimentando un confronto che ha messo in discussione il clima di collaborazione tra le parti.

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI DAVOS Con il passare delle ore emerge una ricostruzione dettagliata della cena di martedì sera a margine del World Economic Forum a Davos, dove si è consumato uno scontro fra rappresentanti europei e americani più grave di quanto sia apparso nell'immediato. L'uscita dalla sala di Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, è solo uno degli episodi. Tutto inizia con il segretario americano al Commercio, Howard Lutnick, inizia a esprimere le critiche ormai abituali della Casa Bianca all'Unione europea. Lutnick parla del Green deal secondo lui inutile e fallimentare, del ritardo dei Paesi europei nell'intelligenza artificiale, della crescita lenta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La cena dello scontro tra americani ed europei: non solo Lagarde, anche altri 7 hanno lasciato la tavola Tensioni Usa, Lagarde ha lasciato cenaLa presidente della Bce, Christine Lagarde, ha lasciato la cena con il segretario al commercio Usa, Lutnick, a causa delle tensioni generate dalle recenti dichiarazioni di un esponente dell'amministrazione Trump contro l'Europa. Leggi anche: Chi è Howard Lutnick che ha fatto infuriare Christine Lagarde che ha lasciato in anticipo la cena a Davos Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Davos, nervi tesi a cena: Lutnick attacca la Ue. Lagarde si alza e se ne va; Dazi al 200%, Trump minaccia ancora la Francia e umilia Macron: Nessuno lo vuole; Davos, scontro Usa-Europa a cena: Lagarde lascia il tavolo dopo l’attacco del zar dei dazi di Trump; Tragico scontro sulla statale 275: insegnante perde la vita, conducente positivo all’alcol test. Davos, la cena dello scontro tra americani ed europei: non solo Lagarde, anche altri 7 commensali irritati da Lutnik hanno lasciato la tavolaIl ministro del Commercio aveva disprezzato il Green deal, secondo lui inutile e fallimentare e criticato il ritardo dei Paesi Ue nell'intelligenza artificiale ... corriere.it Davos, scontro alla cena di gala: il segretario Usa al Commercio attacca le politiche Ue. Fischi tra il pubblico. E Lagarde se ne vaLa presidente della BCE tra coloro che hanno lasciato la sala dopo le critiche di Lutnick alle politiche energetiche europee ... ilfattoquotidiano.it Davos: una cena fra i pesi massimi del potere politico e finanziario mondiale che si trasforma in uno scontro fra Howard Lutnick, il segretario al Commercio Usa nella sala-comando dei dazi di Trump, e gli europei. Con addirittura la presidente della Bce, - facebook.com facebook Clamoroso a #Davos: alla cena dei grandi #Lutnick, "falco" dell'amministrazione #Trump, attacca l' #Europa. #Lagarde si alza e se ne va. "Poi applausi e fischi". Una rottura senza precedenti tra #Usa ed #Europa x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.