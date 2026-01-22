La Casa della comunità promessa Si farà o no? Gabicce aspetta

La Casa della Comunità promessa a Gabicce rimane al centro dell’attenzione. Annunciata in primavera, in prossimità delle ultime elezioni regionali, la sua realizzazione rappresenta un obiettivo importante per il territorio. La domanda sulla sua eventuale realizzazione è ancora senza risposta, mentre la comunità attende chiarimenti e sviluppi concreti su questo progetto di servizio e supporto locale.

La grande attesa. Annunciata in primavera alla vigilia della campagna elettorale per le ultime regionali, la realizzazione della Casa della Comunità a Gabicce resta in cima alla lista dei bisogni. La necessità di una struttura sanitaria in un comune che in estate, con l’arrivo dei turisti, vede lievitare di circa 10 volte i suoi 5mila e 400 abitanti, è un tema sentito da tempo, è la priorità che si ripresenta ad ogni campagna elettorale. A promettere la svolta, confermando la volontà di effettuare l’investimento, lo scorso maggio è intervenuto, su sollecitazione della coordinatrice locale dell’Udc Virginia Ruggero, l’ex assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini che ha inserito l’intervento all’interno del piano politico in cui veniva prevista la realizzazione di 33 nuove case di comunità a livello regionale, con l’obiettivo di potenziare i servizi sanitari di prossimità e di ridurre la pressione sugli ospedali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

