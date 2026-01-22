La Capitanata piange Gianpier Clima filmmaker e documentarista innamorato del Gargano

La Capitanata si congeda da Gianpier Clima, filmmaker, documentarista e appassionato del Gargano. La sua scomparsa prematura rappresenta una perdita significativa per la comunità locale e per chi ha condiviso il suo amore per il territorio e la narrazione. Gianpier lascia un ricordo di dedizione e talento, testimonianza del suo impegno nel raccontare il Gargano attraverso il suo sguardo creativo.

La Capitanata piange la prematura scomparsa di Gianpier Clima, amato filmmaker, documentarista e creator digitale innamorato del Gargano. La notizia della dipartita è circolata nella serata di ieri, crudele e inaspettata. Al momento non è stata comunicata la data per le esequie.Tantissimi i.

