La caduta fisiologica dei capelli può essere incentivata da una forma di infiammazione del cuoio capelluto Che cos' è e come si corre ai ripari?

La perdita di capelli stagionale è comune, ma un’eccessiva caduta accompagnata da prurito o dolore può indicare un’infiammazione del cuoio capelluto, come la follicolite. Questo stato infiammatorio può accelerare la perdita dei capelli e richiede una corretta valutazione e cura. In questa guida, approfondiremo cos’è la follicolite, i suoi sintomi e le strategie più efficaci per prevenirla e trattarla, promuovendo la salute del cuoio capelluto.

I n autunno e inverno è normale che cadano i capelli. Ma se ne cadono troppi e la testa inizia a prudere o, peggio, a far male? Potrebbe trattarsi di follicolite, un’infiammazione dei bulbi piliferi che solitamente si verifica sul cuoio capelluto, ma anche sul resto del corpo, specialmente le gambe, e aumenta il processo di caduta del capello. Oltre a causare una ricrescita più lenta e debole. Caduta dei capelli, attenzione ad alcolici e bevande zuccherate: lo studio X Leggi anche › Caduta dei capelli stagionale, quali sono i cibi che aiutano la chioma? Follicolite, di che cosa si tratta?. Vera e propria infiammazione dei follicoli piliferi, cioè i bulbi da cui nascono i capelli e i peli del corpo, la follicolite «può avere cause traumatiche come la rasatura, ma anche la trazione costante dei capelli, come accade nella cosiddetta follicolite da trazione, osservata ad esempio nelle ragazze che legano spesso i capelli a code strette per molte ore, esercitando pressione sui follicoli» spiega il dottor Gianluca Esposito, Tricologo e Dermatologo disponibile via MioDottore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

