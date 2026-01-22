La bellezza secondo Valentino | dai profumi iconici al make-up ultra femminile

Valentino, celebre per la sua eleganza senza tempo, ha lasciato un’impronta significativa anche nel mondo della bellezza. Dalle fragranze iconiche al make-up sofisticato, la maison continua a rappresentare uno stile raffinato e femminile. In questo articolo, esploreremo come Valentino abbia contribuito a ridefinire il concetto di bellezza, mantenendo fede alla propria tradizione di eleganza e qualità.

Valentino e i profumi iconici, a partire dalla linea Born in Roma ispirata alla Città Eterna Anche i profumi, quando si parla della maison Valentino, vanno intesi in versione haute couture, sofisticati più che mai. La linea Born in Roma di Valentino Beauty è diventata il principale punto di riferimento nel portfolio olfattivo del marchio. Questa famiglia di fragranze, lanciata ufficialmente nel 2019, è costruita attorno a una narrativa legata alla città di Roma, ispirazione primaria per Valentino. La versione femminile di Born in Roma Eau de Parfum è una fragranza floreale ambrata moderna, con protagoniste note di gelsomino sambac, legno cashmeran e vaniglia bourbon. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

