La banda della truffa ' porta a porta' che colpiva le donne anziane | col bottino viaggi in Ferrari e vacanze da vip

Una banda specializzata in truffe porta a porta, principalmente ai danni di donne anziane, è stata attiva anche a Parma. La strategia prevedeva promesse false di vendita di elettrodomestici, con successivi raggiri e furti. I malviventi, approfittando della fiducia delle vittime, si sono poi concessi viaggi in Ferrari e vacanze da vip con i beni sottratti.

Ha colpito anche a Parma la banda che truffava donne anziane con la scusa della vendita porta a porta di elettrodomestici. L'operazione, che ha portato a cinque provvedimenti di custodia cautelare - un arresto e quattro arresti domiciliari - è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Padova.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Truffavano "porta a porta" centinaia di anziani. Col bottino viaggi in Ferrari e vacanze da sognoUn’indagine ha scoperto un sistema fraudolento che coinvolgeva la vendita porta a porta a centinaia di anziani.

Ferrari, vacanze da nababbi e pentole da quattro soldi: così spennavano gli anziani porta a portaNegli ultimi anni, alcuni truffatori hanno adottato metodi ingannevoli per raggirare gli anziani, sfruttando la loro fiducia con discorsi convincenti e offerte allettanti.

