Konecta tavolo in Regione Piemonte | la multinazionale spagnola non si presenta

La vertenza Konecta nel Piemonte Orientale si protrae da un mese, con la multinazionale spagnola delle telecomunicazioni che ha deciso di chiudere le sedi di Asti e Ivrea. Questi due stabilimenti impiegano complessivamente circa 1.100 lavoratori, tra i quali si apre una discussione sulle ripercussioni occupazionali e sulle prospettive future per la regione.
Chiorino e Marrone con i sindacati giustificano assenza azienda. Ravinale (Avs): "Segnale inquietante" Da un mese la vertenza Konecta prosegue. Il colosso spagnolo delle telecomunicazioni ha deciso di chiudere le sue due sedi ad Asti e Ivrea (Torino), dove lavorano, rispettivamente, da una parte in 400 e 700 dall'altra. Ai 1.100 lavoratori, all'oggi non ufficialmente considerati esuberi dall'azienda, è stato chiesto di spostarsi nella sede di Torino: immaginabile che tanti di questi, quindi le loro famiglie, non potranno accettare ciò, per molteplici ragioni, innanzitutto l'impossibilità al trasferimento in altra città o il prezzo del trasposto quotidiano per raggiungere Torino da Asti e Ivrea.🔗 Leggi su Torinotoday.it
