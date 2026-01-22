Kazuyoshi Miura, calciatore giapponese ancora attivo a 59 anni, si distingue come mentore di Noriari Kasai. Quest’ultimo, partecipando di recente alla tappa di Coppa del Mondo di salto con gli sci a Sapporo, ha mostrato impegno nonostante risultati modesti. La collaborazione tra i due atleti evidenzia il valore della determinazione e della passione nello sport, indipendentemente dall’età.

La partecipazione di Noriaki Kasai alla tappa di Coppa del Mondo di salto con gli sci di Sapporo, disputatasi settimana scorsa, non è stata particolarmente produttiva. Il cinquantatreenne giapponese è stato eliminato in qualificazione sia in vista della gara di sabato che in quella di domenica. Cionondimeno, non demorde e ha dichiarato di non volersi porre alcun limite. “Sono deluso, perché il mio rendimento non è stato all’altezza delle aspettative. Il mio livello può essere migliore di quello espresso a Sapporo e lavorerò per migliorare. Sapendo di non poter partecipare alle Olimpiadi 2026, comincio a guardare a quelle del 2030. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kazuyoshi Miura ‘mentore’ di Noriari Kasai. Il calciatore, ancora attivo a 59 anni, spinge l’eterno giapponese a proseguire!

Kazuyoshi Miura spiazza tutti a 58 anni: firma con una nuova squadra di calcioKazuyoshi Miura, a 58 anni, torna a calcare i campi di calcio con una nuova squadra in Giappone.

“Non importa la mia età, scriviamo la storia”: Miura firma con un nuovo club, a febbraio compirà 59 anniKazuyoshi Miura, nato nel 1967, continua a giocare professionalmente nonostante l’età avanzata.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Kazuyoshi Miura ‘mentore’ di Noriari Kasai. Il calciatore, ancora attivo a 59 anni, spinge l’eterno giapponese a proseguire!La partecipazione di Noriaki Kasai alla tappa di Coppa del Mondo di salto con gli sci di Sapporo, disputatasi settimana scorsa, non è stata ... oasport.it

Eterno Kazu Miura: 41esima stagione da professionista. Ha giocato anche in ItaliaCompirà 59 anni a febbraio, ma non ha nessuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo. Kazuyoshi 'Kazu' Miura vuole continuare a giocare ... sport.tiscali.it

Kazuyoshi Miura, noto come “King Kazu”, è un calciatore giapponese che, a 58 anni, è ancora in attività e non ha alcuna intenzione di ritirarsi. La sua passione per il calcio nasce fin da giovane e si mantiene per competere con giocatori molto più giovani. Miur - facebook.com facebook