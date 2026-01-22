Kasparov sedotto da Faustino Oro conia il soprannome perfetto | Chessi è il Messi degli scacchi
Faustino Oro, giovane talento argentino degli scacchi, ha attirato l’attenzione anche di Garry Kasparov, ex campione del mondo. Con il suo stile innovativo e la crescita rapida, Oro si sta facendo strada nel panorama scacchistico internazionale, guadagnandosi il soprannome di
Faustino Oro, il giovanissimo argentino fenomeno degli scacchi è riuscito a sbalordire anche il leggendario Garry Kasparov, 13 volte campione del Mondo. Di fronte all'ennesima prodezza del bimbo prodigio, l'ex mito sovietico ha pubblicato un post coniandogli il soprannome perfetto: "Chessi".🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Scacchi: anche il prodigio 12enne argentino Faustino Oro al 2° turno. Attesa per Lodici-Niemann
Leggi anche: Scacchi: anche il prodigio 12enne argentino Faustino Oro al 2° turno della World Cup. Attesa per Lodici-Niemann
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.