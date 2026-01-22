Karius | Dopo quella maledetta finale Champions ero finito Il Liverpool mi rassicurò ma poi

Karius, portiere attualmente allo Schalke, condivide la sua esperienza dopo la finale di Champions del 2018, persa con il Liverpool contro il Real Madrid. In un'intervista all'Independent, ha raccontato come quell'evento abbia messo in crisi la sua carriera e il suo equilibrio psicologico, portandolo a considerare il ritiro e a rimanere inattivo per diversi mesi. La sua storia evidenzia le difficoltà di un atleta di fronte a momenti di grande pressione e fallimento.

La finale di Champions del 2018 contro il Real, le due papere sui gol di Benzema e Bale che costano il trofeo al Liverpool. Quando si parla di Loris Karius, è difficile togliersi dalla mente quelle immagini. E la sua carriera ne ha sofferto a lungo: dopo la sciagurata finale, due prestiti e poi la fine del contratto con i Reds. "Era come se mi fossi ritirato", ha raccontato il portiere in una lunga intervista all'Independent: "Non ho fatto nulla per sette mesi. Nella mia testa, avevo smesso di giocare". Non ha aiutato, nell'estate dopo la finale, l'acquisto di Alisson da parte del Liverpool: "Mi avevano detto che sarei stato titolare anche nella stagione successiva — ricorda Karius — ma poi ho letto sui giornali che il club aveva preso Alisson. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

