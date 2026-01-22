Karate i giovanissimi dell' Endas Cervia sempre a podio

Il 18 gennaio 2026, presso il centro sportivo Tazio Nuvolari di Savignano sul Panaro (MO), si è tenuto il campionato regionale FIK Emilia-Romagna 2026 di karate. I giovani atleti dell’Endas Cervia hanno partecipato con impegno, ottenendo risultati positivi e confermando la loro crescita nel settore. Un evento che ha sottolineato l’importanza della formazione e della dedizione nel percorso sportivo dei più giovani.

Domenica 18 gennaio 2026, presso il centro sportivo Tazio Nuvolari di Savignano sul Panaro (MO), si è svolto il campionato regionale FIK Emilia-Romagna 2026. In gara gli atleti dell'A.S.D. Endas Cervia Karate, capitanati dal Maestro Massimo Frani, 7° Dan, che hanno dimostrato un'ottima preparazione tecnica, conquistando il podio nelle varie competizioni.

