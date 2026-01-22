Juventus Women | Martiskova ritorna in bianconero ma riparte subito Ecco la nuova nuova destinazione

Martiskova torna in campo, questa volta con il Verona. La centrocampista classe 2006, già nota alla Juventus Women, si trasferisce in prestito alla squadra scaligera. Questa operazione permette a entrambe le società di rafforzare le rispettive rose e favorire lo sviluppo del talento.

Juventus Women, è ufficiale il trasferimento di Martiskova al Verona. La centravanti classe 2006 passa con la formula del prestito al club scaligero. Concluso il prestito con il Bologna, Michaela Martiskova è una nuova giocatrice dell’Hellas Verona. La centravanti classe 2006, di proprietà della Juventus dall’estate 2025, si è trasferita in prestito al club scaligero per completare la stagione. QUI: CALCIOMERCATO JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Nei primi sei mesi con il Bologna ha giocato dieci partite mettendo a segno quattro reti. Ora proverà a trovare continuità con il Verona. Questo il comunicato ufficiale: « Si conclude dopo sei mesi l’avventura in prestito al Bologna di Michaela Martiskova, centravanti classe 2006 arrivata alla Juventus nell’estate 2025, che in rossoblu in dieci partite ha segnato quattro reti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

