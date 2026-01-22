Juventus | un altro mattoncino nella costruzione

La Juventus di Luciano Spalletti prosegue il suo percorso di crescita, consolidando la propria posizione in Champions League. La vittoria per 2-0 contro il Benfica di José Mourinho nella settima giornata è un risultato significativo, che testimonia il progresso e la solidità della squadra. Un passo importante nella costruzione di un progetto a lungo termine, volto a rafforzare la competitività e i valori del club.

La Juventus di Luciano Spalletti continua a crescere passo dopo passo, e la vittoria per 2-0 contro il Benfica di José Mourinho nella settima giornata della fase campionato di Champions League rappresenta molto più di tre punti preziosi. È un ulteriore tassello nella costruzione di una squadra che, dopo anni

