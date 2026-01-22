Kylian Thuram, nuovo acquisto della Juventus, si è espresso con soddisfazione per il suo primo gol in maglia bianconera, evidenziando come la vittoria sia l’obiettivo principale. Dopo aver manifestato la volontà di contribuire anche con i gol, Thuram ha trovato la rete nella partita contro il Benfica, confermando la sua determinazione e il suo valore nel reparto offensivo della squadra.

Quantità, qualità e adesso anche il gol nella vittoria contro il Benfica. L’aveva detto prima della partita che voleva fare più gol, la rete alla fine è arrivata. Il commento del giocatore dopo la vittoria col Benfica. Le parole del giocatore a Prime e SkySport riportate su Tuttosport. Thuram a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Thuram “Felice per il gol, ma l’importante è vincere”

Openda a Sky: «Felice per il primo gol in Serie A, ma la cosa più importante è la vittoria. Dovevo prendermi del tempo per adattarmi, pensiamo a vincere partita dopo partita»Openda ha commentato il suo primo gol in Serie A, sottolineando che, pur essendo felice, l’obiettivo principale rimane la vittoria.

Juventus, Thuram “Partita col Benfica importante, voglio fare gol”Kephren Thuram ha sottolineato l'importanza della partita di Champions League contro il Benfica, evidenziando la volontà di contribuire al successo della Juventus.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Khéphren Thuram goal vs Inter Milan 3-3

Argomenti discussi: Juventus, Thuram: Ci sentiamo più forti di prima. Spalletti mi chiede più gol; LIVE Juventus-Benfica 2-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Thuram e McKennie firmano le reti che valgono l’accesso ai playoff; Cagliari-Juventus, Pisacane: Abbiamo vinto con ordine, spirito e sacrificio. VIDEO; Locatelli, uno da Juve: standing ovation dello Stadium, partita enorme, ci metto il cuore.

LIVE Juventus-Benfica 2-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Thuram e McKennie firmano le reti che valgono l’accesso ai playoffCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.55 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 22.54 La Juventus vince una gara complicata che ... oasport.it

Juventus, Thuram: Spalletti ci trasmette tanta energia, dobbiamo andare lontanoKhéphren Thuram, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria per 2-0 nella sfida di Champions League. tuttomercatoweb.com

La doppietta Thuram-McKennie mette al sicuro la Juventus nella corsa ai playoff, mentre il successo della squadra di Spalletti complica seriamente i piani di Mourinho. I bianconeri chiudono la pratica con due reti in appena nove minuti e salgono a 12 punti, a facebook

Pagelle Juventus-Benfica: Thuram spacca la partita (7), McKennie da rinnovare (7,5). Spalletti special one x.com