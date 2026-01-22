La Juventus sta definendo la strategia per le cessioni dei giovani talenti, tra cui Rouhi, destinato alla Serie B, e Pedro Felipe, richiesto da Sassuolo e Verona. La società mira a valorizzare i propri talenti offrendo loro opportunità di crescita, mentre valuta le migliori soluzioni per le uscite, mantenendo un equilibrio tra sviluppo dei giovani e sostenibilità finanziaria.

La Juventus, oltre alle entrate, si sta concentrando anche sulle uscite dei giovani prospetti, con l’obbiettivo di garantire loro spazio e sviluppo. In cima alla lista delle operazioni da definire ci sono Jonas Rouhi e Pedro Felipe, due giovani talenti che potrebbero lasciare Torino già nelle prossime settimane. Jonas Rouhi: alla ricerca di una sistemazione in Serie B. Il Ds Ottolini si sta concentrando sulle operazioni in uscita di giovani profili per sfoltire la squadra e garantire loro un’ opportunità di crescita. Jonas Rouhi è il primo nome sulla lista delle cessioni della Juventus. La dirigenza sta lavorando per trovargli una squadra adeguata in Serie B, dove potrà accumulare esperienza e minuti importanti per la propria crescita. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, strategia sulle cessioni: Rouhi in Serie B, Pedro Felipe richieste da Sassuolo e Verona

Juventus Next Gen Pianese LIVE: torna Pedro Felipe, c’è anche Rouhi tra i titolariSegui in tempo reale la sfida tra Juventus Next Gen e Pianese, valida per la 18ª giornata di Serie C 202526.

Calciomercato Juventus: Verona sulle tracce di Pedro Felipe, qual è l’idea del difensore riguardo al suo futuro. RivelazioneIl Verona si interessa a Pedro Felipe, difensore brasiliano attualmente in forza alla Juventus.

Pagina 1 | Mateta non ci sta e chiede la cessione: è in pole per la Juve. Strategia Comolli ed effetto dominoBianconeri fermi a 33 milioni, ma il Crystal Palace non cede. Così il classe ‘97 rompe col club. Ottolini blocca En-Nesyri: basta un prestito con diritto. Intanto Chiellini sul nove: Nulla di definit ... tuttosport.com

Juventus, il Crystal Palace apre alla cessione di Mateta: sul tavolo 30 milioni tra prestito e riscattoJuventus, il Crystal Palace apre alla cessione di Mateta: sul tavolo 30 milioni tra prestito e riscatto L’attacco bianconero non decolla e il mercato di gennaio diventa decisivo: dopo ... tuttojuve.com

Contatti con Comolli per le prossime mosse di mercato La risposta di Spalletti è ironica Il tecnico scherza sul rapporto con il dirigente bianconero e poi spiega qual è la vera strategia per gli acquisti di gennaio: sentite la sua risposta #Spalletti #Juventus - facebook.com facebook

Cambio di strategia Juve La Juventus abbandona la pista Jean-Philippe #Mateta. Il Crystal Palace chiedeva 40M€, cifra ritenuta troppo alta. Ora i bianconeri virano con decisione su Youssef #EnNesyri. Virage du mercato La x.com