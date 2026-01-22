Juventus le parole di Mourinho Il calcio è così

Il ritorno di José Mourinho allo Stadium ha suscitato grande attenzione, con aspettative legate alla sua presenza e alle sfide tra le squadre. In un contesto di rivalità storiche, le parole di Mourinho, “Il calcio è così”, riassumono la natura imprevedibile e spesso complessa di questo sport. La partita ha rappresentato un momento significativo per i tifosi e gli appassionati, confermando l’importanza di questo incontro nel panorama calcistico italiano.

