Juventus la situazione dopo la vittoria col Benfica | come qualificarsi direttamente agli ottavi di Champions League

Dopo la vittoria contro il Benfica, la Juventus si avvicina con maggiore sicurezza alla qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. La situazione attuale nel gruppo, i punti accumulati e le prossime sfide determinano le possibilità di accesso diretto alla fase a eliminazione diretta. Analizziamo i parametri chiave per capire come la squadra può assicurarsi il passaggio senza passare dai turni preliminari.

La penultima giornata della fase a gironi di Champions League ha delineato un quadro complesso per le squadre italiane. Atalanta, Inter e Juventus hanno già strappato il pass per i playoff, ma il sogno della qualificazione diretta agli ottavi di finale si è fatto decisamente più arduo per tutte. Situazione critica per il Napoli, che si giocherà il tutto per tutto all'ultima giornata per evitare l'eliminazione. ATALANTA, IL SOGNO S'INCRINA – La sconfitta casalinga contro l'Athletic Bilbao ha fatto scivolare la Dea al tredicesimo posto, fuori dalle prime otto posizioni che garantiscono l'accesso diretto agli ottavi.

Juventus qualificata ai playoff di Champions League: cosa serve per andare agli ottavi all’ultima giornataLa Juventus si avvicina all’ultima giornata di Champions League con la qualificazione ai playoff già assicurata.

Juve si qualifica direttamente agli ottavi di Champions se… Tutte le combinazioni per il passaggio del turno direttoLa Juventus si qualifica direttamente agli ottavi di Champions League se conclude la fase a gironi al primo o secondo posto nel proprio gruppo.

Juventus-Borussia Dortmund 4-4: gol e highlights | Champions League

